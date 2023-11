Salerno, malore in palestra: Fabrizio muore a 44 anni

Dolore e sconcerto a Salerno, per l’improvvisa morte di Fabrizio Concilio, titolare dell’antica macelleria omonima di Mercatello. L’uomo è stato stroncato da un malore fulminante, mentre si allenava in una palestra della zona orientale di Salerno, ieri pomeriggio. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvargli la vita: per il 44enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto, anche i carabinieri con il medico legale, per gli accertamenti del caso.

Il Cordoglio del Circolo Nautico di Salerno

Il Presidente, il Consiglio direttivo, tutti gli Atleti e le loro famiglie si uniscono al profondo dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Fabrizio Concilio, titolare della Macelleria Concilio meglio conosciuta come il boss della bistecca, amico e sostenitore dalla nascita del progetto CNS YOUNG del Circolo Nautico Salerno come Partner e Sponsor. Le nostre più sentite Condoglianze alla famiglia.

www.salernotoday.it