Dazi, UE replica a Trump: ‘diritto sovrano di regolamentare le attività economiche’

ImolaOggi ECONOMIA, News 2026

TRUMP E VON DER LEYEN

“L’Ue e i suoi Stati membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio, in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. Le imposte sono per loro natura non discriminatorie e si applicano in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine.”

Lo dichiara un portavoce della Commissione Ue in merito alla minaccia di Donald Trump di imporre dazi al 100% in caso di digital tax in Europa. “Le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate. Se adottate, l’Ue reagirà in modo rapido e deciso”. ANSA

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