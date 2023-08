Morto improvvisamente Matteo Gallo, giovane operatore CRI

CASTELLAMONTE – Ferragosto tragico a Castellamonte, dove un grave lutto ha colpito la città. Sgomento e profondo cordoglio in paese da quando si è r diffusa la terribile notizia della morte di Matteo Gallo, giovane padre di famiglia e da 25 anni stimato operatore della Croce Rossa Italiana. L’uomo, nato nel 1983, come delegato alle emergenze della Cri era stato uno degli «angeli del fango» dell’Emilia Romagna. Era infatti accorso a Faenza, una delle città più colpite dalla recente alluvione, per aiutare chi aveva più bisogno.

A dare l’allarme martedì 15 agosto 2023, intorno alle ore 18, chiedendo l’immediato intervento dei soccorsi sono stati alcuni suoi familiari dopo aver trovato Matteo Gallo esanime nella sua abitazione posta in via Saint Amand en Puisaye. E’ intervenuta subito l’equipe medica del 118. Purtroppo, per il 39enne castellamontese non c’è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Nella casa, alle spalle della Rotonda Antonelliana, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea.

«Siamo senza parole e sgomenti per questa tragedia – commenta il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza – Ci siamo sentiti con Matteo da poco, per Faenza. Avevamo in mente tanti importanti progetti. Siamo vicini alla moglie e ai due figli in queste ore di lutto. A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza porgo sentite condoglianze alla famiglia Gallo». www.quotidianocanavese.it