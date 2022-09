Elezioni, Cirinnà: “Io trombata? Ha perso il Pd, non io”

Io trombata? “Certo, lo so e non mi offendo. Sono dispiaciuta perché il mio partito ha deciso che poteva fare a meno di me, non mi sento sconfitta però, personalmente ho avuto un buon risultato, ha perso il partito non io. Ho accettato per non farmi dare della codarda e per morire in battaglia”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex senatrice Pd Monica Cirinnà.

“Ci sono state tante vendette nel compilare le liste“, ha aggiunto riservando una stilettata al segretario dem: “Letta? Non l’ho mai sentito e mai lo risentirò. Ho ricevuto solo due telefonate: quelle di Roberta Pinotti e di Laura Boldrini”. (ANSA).

► Pd, il marito della Cirinnà (non eletta): si dimetta Letta e tutti i dirigenti

Condividi