LIBERA FRATELLANZA GLOBALE

PIAZZA LIBERTA’. Intervento di Mohamed Konare estratto dalla puntata di sabato 22 luglio 2023

“Le élite usano la stessa strategia ovunque e in Africa, chiunque ha cercato di far uscire il suo Paese dal Franco CFA, la moneta coloniale che affama i popoli, è stato assassinato. Colpi di stato, omicidi, hanno fatto di tutto e l’ultima vittima è stata Gheddafi che ha cercato di dare una moneta a tutto il popolo africano, ha cercato di creare una banca di investimenti africana. Il nazismo non è mai morto, si è solo trasformato. Deve nascere un movimento internazionale di fratellanza di tutti gli esseri umani per cercare di bloccare ciò che questi criminali stanno mettendo in piedi”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.