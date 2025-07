PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 5 luglio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Una puntata al fulmicotone in cui il conduttore Armando Manocchia ospita Mohamed Konaré, esponente del del movimento Panafricanista, che ci parlerà dell’immarcescibile situazione africana, dellla indotta e fomentata immigrazione clandestina, promossa dalle organizzazioni internazionali, e delle scellerate politiche dei governi occidentali, diversamente civili e democratici, nei confronti dei popoli della terra.

C’è una vera e propria macchinazione ai danni dell’umanità. Konaré parla di un’oligarchia che governa il mondo mentre la politica è una finzione, un’illusione perchè i politici non hanno alcun potere decisionale.

“E’ in corso una guerra per il dominio sull’Africa perciò tutto quello che accade lì vierne censurato. Non c’è giorno in cui i cosiddetti jiahdisti (esercito informale) non uccidano in ogni parte del Paese. Dal 2001 l’Occidente dice di combattere il terrorisrmo, ma è arrivato perfino a piazzare un jihadista in Siria.”

PIAZZA LIBERTA' è il programma condotto da Armando Manocchia

