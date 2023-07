VIAGGIO NELL’ALTRA STORIA D’ITALIA

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 22 luglio 2023

Una parte della storia d’Italia, quella meno conosciuta o addirittura ignota, è stata pesantemente controllata e determinata dell’élite finanziaria anglo-statunitense attraverso le sue fortissime ingerenze sulla politica del nostro Paese. Armando Manocchia ne ha parlato con i suoi ospiti, Lamberto Rimondini e Mohamed Konare.

E’ un viaggio nella nostra storia che parte da lontano, ma che, dal secondo dopoguerra, ha trovato il suo culmine in una serie di condizionamenti più o meno occulti, stragi, intrighi e altre azioni manovrate da “mani straniere” nel nostro Paese, che ne ha subìto le conseguenze.

L’’influenza anglo-americana però, come hanno spiegato gli ospiti, non ha condizionato pesantemente solo la storia d’Italia, bensì quella di un intero continente come l’Africa, anche mediante una serie di attacchi economici, prima ancora che militari.

Konarè ha anche spiegato dettagliatamente come il franco CFA affama alcuni Paesi africani, assorbendone denaro e risorse.

