Milano, 67enne rapinato due volte in pochi minuti

Due volte nel mirino, nel giro di pochissimi minuti. Un uomo di 67 anni, cittadino filippino, è stato rapinato martedì sera a Milano da due uomini, che lo hanno sorpreso mentre tornava a casa.

Il raid dei due è andato in scena poco prima di mezzanotte in via Palmieri, allo Stadera. Stando a quanto riferito dallo stesso 67enne alla polizia, lì sarebbe stato avvicinato dal primo bandito che lo avrebbe fermato con una scusa – gli avrebbe chiesto “dove abiti?” – e gli avrebbe portato via una collanina in oro dandosi poi alla fuga in direzione Chiesa Rossa.

L’uomo si è subito messo sulle tracce dell’aggressore, ma pochi attimi prima che riuscisse a raggiungerlo è stato fermato da un secondo malvivente che lo ha bloccato e gli ha rubato l’orologio. I due sono poi scappati e hanno fatto perdere le loro tracce. https://www.milanotoday.it