Rissa tra stranieri a Ostia, gravi due accoltellati

Urla, spintoni, parole grosse e coltelli. Tutto nel cuore della notte, senza risparmiare disagi ai residenti della zona di Ostia. Sono stati loro ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine per una maxi rissa tra le strade nei pressi del lungomare Toscanelli, non lontano dalla movida più animata del mare di Roma. L’intervento in via Giuliano Sangallo, poco dopo le 3.

Qui i carabinieri di Ostia hanno trovato due feriti, entrambi con arma da taglio. Il primo, un 19enne di origini libiche, è stato portato al Sant’Eugenio. Il secondo, un 27enne sudamericano, ferito con una coltellata alla schiena è stato trasportato al Grassi dove, nella notte, ha subito un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero particolarmente critiche

A lasciarli a terra gli altri protagonisti della rissa che, alle prime grida dei residenti – e probabilmente scorgendo la gravità dei due feriti – si sono dati alla fuga. A rintracciarli i carabinieri: si tratta di quattro sudamericani, anche loro tutti feriti.

Portati in caserma, la loro posizione è al vaglio. Saranno sentiti dai militari e le loro dichiarazioni saranno messe a confronto con i residenti e, molto probabilmente, con le immagini delle telecamere che potrebbero aver inquadrato i protagonisti della rissa. www.romatoday.it