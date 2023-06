Lancia benzina addosso alla ex e tenta di darle fuoco, arrestato ucraino

Avrebbe seguito la sua ex, le avrebbe gettato sul corpo della benzina per poi tentare di darle fuoco. Queste le pesanti accuse mosse a un uomo di 39 anni che è stato fermato. L’aggressione è avvenuta il 24 maggio scorso a Roma, in via di Selva Nera. La vittima è una giovane ucraina, in Italia da alcuni mesi. L’indagato è un suo connazionale. Risponde di tentato omicidio. Secondo quanto accertato, la ragazza aveva interrotto la relazione scandita da maltrattamenti.

L’uomo, appostato dietro una siepe, quando l’ha vista passare le avrebbe gettato addosso del liquido infiammabile provando a darle fuoco con dei fiammiferi. È stato provvidenziale l’intervento di un passante che, vista la scena mentre passava in auto, è intervenuto in soccorso della donna, mentre l’aggressore è fuggito a piedi.

L’ex è stato rintracciato dagli investigatori a Salerno, dove aveva trovato rifugio dopo la fuga, tentando sino all’ultimo di sottrarsi alla cattura. Il fermo è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria. www.today.it