Schlein: “sradicare la cultura patriarcale”

Roma, 08 giu. – (Adnkronos) – “Bene che il governo abbia raccolto molte indicazioni emerse dalla commissione Femminicidio della scorsa legislatura, cui il Pd ha dato un forte contributo. Manca però un pezzo importante, le risorse per la formazione per riconoscere la violenza e credere alle donne e l’educazione alle differenze. Bisogna partire da un grande investimento nelle scuole per sradicare la cultura patriarcale”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

(ANSA) – ROMA, 08 GIU – “Tante sono le proposte che abbiamo già depositato” sulla violenza di genere “con progetti di legge. Continueremo a portarle avanti, a essere collaborativi e a stimolare: la violenza di genere è una piaga”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno.