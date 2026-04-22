Meloni risponde a Solovyev: “non abbiamo padroni”

Giorgia Meloni risponde agli insulti del conduttore tv russo Vladimir Solovyev

“Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.

La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine.”