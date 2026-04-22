Insulti a Meloni sulla tv russa, Mattarella indignato

Insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in russo e italiano definendo la premier “fascista” e “cattiva donnuccia”. “Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”, ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma.

“Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire a Meloni un messaggio di solidarietà, nel quale esprime indignazione per le volgari parole del conduttore russo, fa sapere il Quirinale.

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La risposta della premier: “Propagandista di regime non può dare lezioni”

Giorgia Meloni, con un post sul proprio account X, ha risposto a Solovyov sottolineando come “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà”. La premier ha poi proseguito sottolineando che: “Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine”.

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