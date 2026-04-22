Lite con un romeno finisce nel sangue, grave 59enne albanese

Una lite divampata all’improvviso e un uomo colpito alla testa con un calcio: ricoverato in ospedale Ã¨ in pericolo di vita

Un’aggressione brutale Ã¨ avvenuta a Cerveteri, consumata al termine di un litigio. Secondo quanto appreso, i fatti sono accaduti a marzo in piazza Giovanni Caputo, dove si sono affrontati un 41enne romeno e un uomo di 59 anni originario dell’Albania, entrambi residenti nel comune cerite. A un certo punto gli animi si sono surriscaldati, per futili motivi.

Dalle parole si Ã¨ passati ai fatti con il piÃ¹ giovane dei due che ha sferrato un calcio contro il rivale, raggiungendolo alla testa. Il colpo Ã¨ stato violento: il 59enne Ã¨ caduto a terra, riportando un trauma cranico con emorragia. Trasportato d’urgenza al policlinico Agostino Gemelli, Ã¨ stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche.

Arrestato 41enne

A seguito delle testimonianze raccolte, i carabinieri della stazione di Campo di Mare hanno individuato il presunto aggressore, che Ã¨ stato arrestato e condotto nel carcere di Civitavecchia – Nuovo complesso Borgata Aurelia – a disposizione della magistratura. Per lui le accuse sono lesioni personali aggravate.

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