Torino, tentato omicidio in un kebab: arrestato tunisino

Ãˆ stato rintracciato e arrestato â€¨il secondo uomo accusato del tentato omicidio avvenuto lo â€¨scorso 3 aprile in un ristorante kebab di Barriera di Milano, a Torino. Si tratta di un giovane tunisino di 22 anni, giÃ ricercato dopo l’arresto del complice avvenuto il giorno successivo ai fatti.

Il giovane Ã¨ stato individuato dalla Squadra mobile della polizia dopo giorni di ricerche, mentre si nascondeva in un alloggio in zona San Donato, ospite di un connazionale.

L’aggressione era scattata per futili motivi all’interno di un dehors di corso Giulio Cesare, dove i due avevano iniziatoâ€¨a discutere con alcuni clienti pakistani. Dopo aver spruzzatoâ€¨spray urticante, avevano impugnato dei coltelli ferendo treâ€¨persone: un uomo alla gamba, uno al capo e un terzo alla manoâ€¨intervenuto per sedare la lite.

Uno dei feriti, colpito alla testa, era stato ricoverato in condizioni molto gravi e sottoposto a intervento chirurgico, restando per giorni in pericolo di vita. â€¨ Dopo il primo arresto, il secondo aggressore si era reso irreperibile fino alla mattinata del 14 aprile, quando Ã¨â€¨stato individuato e portato in carcere in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. ANSA