Schlein: ‘solidarietÃ  a Meloni, Trump non si permetta’

“Voglio esprimere la nostra piÃ¹ ferma condanna, che sono certa sarÃ unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietÃ a Papa Leone”.Â Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera.

“E – ha aggiunto – voglio dire che l’Italia Ã¨ un paese libero e sovrano e che la nostra costituzione Ã¨ chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero puÃ² permettersi ad attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro paese e al nostro governo. siamo avversari in quest’aula ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese Chiediamo su questo davvero una condanna unanime”.Â (askanews)