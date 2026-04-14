Schlein: ‘solidarietÃ  a Meloni, Trump non si permetta’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Elly Schlein

“Voglio esprimere la nostra piÃ¹ ferma condanna, che sono certa sarÃ  unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietÃ  a Papa Leone”.Â Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera.

“E – ha aggiunto – voglio dire che l’Italia Ã¨ un paese libero e sovrano e che la nostra costituzione Ã¨ chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero puÃ² permettersi ad attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro paese e al nostro governo. siamo avversari in quest’aula ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese Chiediamo su questo davvero una condanna unanime”.Â  (askanews)

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