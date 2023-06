Ma… Russia e Ucraina sono alleate?

di Augusto Sinagra – RUSSIA E UCRAINA SONO ALLEATE

Finalmente si è avuta conferma che già dall’inizio della guerra in Ucraina questa era in realtà alleata della Federazione Russa.

I fatti parlano da soli e trovano conferma nei mezzi di informazione occidentali che sostengono gli USA e la NATO.

Ed infatti, come risulta dalla informazione occidentale, il ponte in Crimea fu fatto saltare dai russi; il gasdotto Nord Stream fu sabotato dai russi; i russi bombardavano e bombardano la Centrale nucleare Zaporižžja occupata dai russi e da ultimo sono stati i russi a far saltare in aria la Diga di Karkhoskova nella Regione di Karkhov che ha compromesso seriamente le linee di approvvigionamento dei russi.

Questo spiega perché della controffensiva ucraina annunciata da mesi, non se ne vede traccia. Che senso avrebbe, infatti, una controffensiva contro un proprio alleato visto che i russi, secondo la propaganda occidentale e ucraina, agiscono contro sé stessi?

L’unica nota dissonante è che il 22 dicembre 2022 il Washington Post annunciava il progetto ucraino di far saltare la diga di Karkhoskova (progetto, com’è ovvio, preventivamente approvato se non elaborato dalle Autorità USA).

Rimane da accertare chi sia il comune nemico di Russia e Ucraina, ma questo è secondario e irrilevante per gli interessi americani e per i camerieri europei dello Zio Sam.

E con questo mi fermo sperando che finalmente la quasi totalità degli operatori della carta stampata e delle televisioni avvertano il senso della vergogna ove mai riescano a rinunciare al prezzo dei loro servizi.

AUGUSTO SINAGRA – – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO