Malore improvviso, muore carabiniere di 50 anni

Ragusa – Tragedia per l’Arma dei carabinieri siciliana. Il luogotenente Gerardo Cantarella, 50 anni, è morto per un arresto cardiocircolatorio nella sua abitazione di Modica. E’ successo questa mattina. Il carabiniere lascia la moglie e due figli, un ragazzo diciassettenne e una bambina di otto anni.

Cantarella, originario della provincia di Salerno, era addetto al Nor – Aliquota operativa della Compagnia di Modica. Aveva lavorato alla stazione di Palermo Crispi. Vent’anni fa era stato trasferito come comandante alla stazione di San Cipirello, per poi essere assegnato al Comando della stazione di Cinisi. www.palermotoday.it