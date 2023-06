Malore fatale, 50enne trovato morto in strada

Trieste – Malore fatale per un 50enne trovato privo di sensi attorno alle 5 di questa mattina in via Bartolomeo D’Alviano, a Trieste. Una persona lo ha notato a bordo strada e ha chiamato i soccorsi. La Sores ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’automedica. Il personale sanitario ha trovato l’uomo in arresto cardiocircolatorio e ha avviato le manovre salvavita.

La rianimazione cardiopolmonare è continuata fino all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, con l’ambulanza con il medico dell’automedica a bordo. Purtroppo, dopo poco, per l’uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine.

