UE: 70 milioni di euro per le forze armate in Moldova e Georgia

Il Consiglio ha adottato due misure di assistenza nell’ambito dello “strumento europeo per la pace” (EPF) a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova e delle forze di difesa georgiane per rafforzare la sicurezza nazionale, la stabilità e la resilienza nel settore della difesa di entrambi i paesi.

“Con questi nuovi aiuti continuiamo a sostenere la modernizzazione delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova e delle forze di difesa georgiane. In un contesto geopolitico difficile e in linea con le aspirazioni europee dei due paesi, contribuiamo a rafforzare i loro settori della difesa e a migliorare la loro capacità di partecipare alle missioni e alle operazioni militari dell’UE. Si tratta del terzo pacchetto di assistenza per entrambi i paesi nell’ambito dell’EPF, il che sottolinea chiaramente il fermo impegno dell’UE a favore della sicurezza e della stabilità della regione.”

Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Repubblica di Moldova

La misura di assistenza adottata prevede un importo pari a 40 milioni di EUR su un periodo di 36 mesi e finanzierà attrezzature non letali, forniture e servizi per le unità delle forze armate della Repubblica di Moldova, compresa la formazione tecnica, ove richiesto. Le attrezzature approvate comprendono attrezzature per la sorveglianza aerea, la mobilità e i trasporti, la logistica, il comando e il controllo nonché la ciberdifesa.

La misura di assistenza è stata richiesta dalla Repubblica di Moldova il 6 febbraio 2023 e integra la misura di assistenza da 40 milioni di EUR adottata nel giugno 2022 e quella da 7 milioni di EUR adottata nel dicembre 2021.

Georgia

La misura di assistenza da 30 milioni di EUR adottata oggi coprirà un periodo di 36 mesi e finanzierà attrezzature non letali, forniture e servizi per le unità delle forze di difesa georgiane, compresa la formazione tecnica, ove richiesto. Le attrezzature approvate comprendono attrezzature ingegneristiche, di comando e controllo, mediche, logistiche e per la ciberdifesa.

L’assistenza è stata richiesta dalla Georgia l’8 febbraio 2023 e integra la misura di assistenza da 20 milioni di EUR adottata nel dicembre 2022 e quella da 12,75 milioni di EUR adottata nel dicembre 2021.

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/05/04/european-peace-facility-council-adopts-assistance-measures-to-support-defence-sector-of-the-republic-of-moldova-and-georgia/