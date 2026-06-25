Von der Leyen: ‘Oggi prima tranche da 3 miliardi a Kiev’

Ursula von der Leyen: ‘Oggi prima tranche da 3 miliardi del prestito’

“Dall’inizio dell’invasione” in Ucraina, “l’Ue e i suoi Stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare” a Kiev. “Con il Prestito di sostegno all’Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi due anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito: oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. E nei prossimi giorni inizieremo anche a erogare i primi fondi dei 6 miliardi destinati alla produzione di droni. Questa è la solidarietà in azione”.

Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in apertura della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina a Danzica. ANSA