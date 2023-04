Von der Leyen: “Xi vuole essere il più potente al mondo, ma noi non saremo timidi”

“Il nostro rapporto con la Cina è uno dei più intricati e importanti al mondo. Il modo in cui lo gestiamo sarà un fattore determinante per la nostra futura prosperità economica e per la sicurezza nazionale. La Cina è una nazione con una storia unica che risale alle prime civiltà. I suoi filosofi hanno plasmato la cultura e la società in gran parte del mondo odierno, dagli insegnamenti di Lao Tzu sul vivere in armonia con la natura ai valori etici di Confucio. Le quattro grandi invenzioni dell’antica Cina – la bussola, la polvere da sparo, la fabbricazione della carta e la stampa – hanno rivoluzionato la civiltà mondiale”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nel suo intervento al Mercator Institute for China Studies e all’Europea Policy Centre.

“Il raggio d’azione della Cina si estende a tutti i continenti e alle istituzioni globali, e le sue ambizioni sono ancora più grandi. ancora. Attraverso la Belt and Road Initiative, è il maggior finanziatore dei Paesi in via di sviluppo. Il suo potere economico, industriale e militare mette in discussione l’idea che la Cina sia ancora un Paese in via di sviluppo. Xi vuole essenzialmente che la Cina diventi la nazione più potente del mondo”.

“Siamo preoccupati da ciò che sta dietro al ritorno della Cina sulla scena globale. In qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza, la Cina ha la responsabilità di salvaguardare i principi e i valori che sono alla base della Carta Onu. E ha la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una pace giusta. Ma questa pace può essere giusta solo se si basa sulla difesa della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo sui rapporti tra Ue e Cina dove la numero uno dell’esercutivo europeo si recherà la settimana prossima.

“E’ di vitale importanza garantire la stabilità diplomatica e l’apertura delle linee di comunicazione con la Cina. Non credo che sia percorribile – né nell’interesse dell’Europa – sganciarsi dalla Cina. Per questo motivo dobbiamo concentrarci sul de-risking, non sul de-coupling. E questo è uno dei motivi per cui presto mi recherò a Pechino insieme al presidente Macron”.

Tuttavia, “il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le relazioni”.

“Non saremo mai timidi nel sollevare le questioni di grande rilevanza che ho già esposto. Ma credo che dobbiamo lasciare spazio a una discussione su un partenariato più ambizioso e su come rendere la concorrenza più equa e disciplinata”, ha spiegato von der Leyen “Ci sono alcune isole di opportunità su cui possiamo basarci. Prendiamo ad esempio il cambiamento climatico e la protezione della natura. Accolgo con grande favore il ruolo di primo piano svolto dalla Cina nell’assicurare lo storico accordo globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal.

In un periodo di conflitti e tensioni a livello mondiale, si tratta di risultati diplomatici notevoli, a cui Cina e Unione europea hanno lavorato insieme. Siamo ansiosi di lavorare insieme con lo stesso spirito in vista della COP28 che si terrà quest’anno. Questo dimostra cosa si può fare quando gli interessi si allineano. E dimostra che la diplomazia può ancora funzionare, che si tratti della preparazione alle pandemie, della non proliferazione nucleare o della stabilità finanziaria globale”. AGENPRESS