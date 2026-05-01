Violenta rapina a Udine, straniero pestato da connazionali

Unâ€™aggressione brutale, consumata in pochi istanti nel cuore di una delle aree verdi piÃ¹ frequentate della cittÃ

UDINE – Lâ€™altra sera, al Parco Moretti, uno straniero residente nel capoluogo friulano Ã¨ stato vittima di una violenta rapina.Â Secondo la ricostruzione fornita dai militari, la vittima Ã¨ stata avvicinata da due sconosciuti suoi connazionali, rispettivamente di 32 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora. Senza troppi preamboli, i due sono passati alle vie di fatto, colpendo l’uomo con calci e pugni per neutralizzarlo. Una volta a terra, la vittima Ã¨ stata spogliata del proprio orologio e dello zaino, allâ€™interno del quale era custodito il portafoglio.

L’arresto

Lâ€™allarme Ã¨ scattato immediatamente. Grazie alla segnalazione giunta alla Centrale operativa del comando provinciale, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine si sono messi sulle tracce dei fuggitivi. La rapiditÃ dell’intervento ha impedito ai rapinatori di far perdere le proprie tracce: i militari li hanno infatti individuati e bloccati mentre si trovavano ancora nelle vicinanze.

L’esito

Durante la perquisizione, i due stranieri sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva, che Ã¨ stata riconsegnata al legittimo proprietario. Dopo le formalitÃ di rito, gli arrestati sono stati trasferiti alla casa circondariale di via Spalato, dove restano a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.

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