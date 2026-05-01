Crosetto firma piano di cooperazione militare con l’India

Il 30 aprile l’Italia e l’India hanno siglato il piano di cooperazione militare bilaterale 2026-2027 nel corso del colloquio tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e l’omologo indiano Rajnath Singh, svolto al Centro Manekshaw di Nuova Delhi. Lo rende noto l’ufficio stampa del governo indiano. Il documento definisce il quadro degli impegni tra le forze armate dei due Paesi.

Nel corso dell’incontro i due ministri hanno ribadito che il partenariato strategico India-Italia si fonda su valori condivisi di pace, stabilità, libertà e rispetto reciproco, e hanno discusso di una serie di questioni regionali e globali, tra cui la situazione in Medio Oriente.

È stato inoltre esaminato lo sviluppo della cooperazione industriale nel settore della difesa nell’ambito del programma indiano “Aatmanirbhar Bharat” e dell’iniziativa italiana di cooperazione nel medesimo settore. È stata evidenziata una convergenza di vedute tra le due nazioni su questioni chiave legate al mare, incluso lo scambio di informazioni tramite l’Information Fusion Center per la regione dell’Oceano Indiano, con sede a Gurugram. In precedenza, Crosetto aveva deposto una corona al Memoriale nazionale di guerra di Nuova Delhi e passato in rassegna il picchetto d’onore interforze.

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