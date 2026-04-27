Von der Leyen: “Smantelliamo la burocrazia”

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Ursula von der Leyen a Berlino: “La nostra competitività è il tema centrale per la Commissione Europea.
Smantelliamo la burocrazia e rafforziamo la nostra capacità di difesa.
E completiamo il nostro mercato interno e l’Unione dei mercati dei capitali.

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