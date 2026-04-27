Von der Leyen: “Smantelliamo la burocrazia”

Ursula von der Leyen a Berlino: “La nostra competitività è il tema centrale per la Commissione Europea.
Smantelliamo la burocrazia e rafforziamo la nostra capacità di difesa.
E completiamo il nostro mercato interno e l’Unione dei mercati dei capitali.
Per un’Europa forte e indipendente ↓
Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist das zentrale Thema für die Europäische Kommission.
Wir bauen Bürokratie ab und unsere Verteidigungsfähigkeit aus.
Und wir vollenden unseren Binnenmarkt und die Kapitalmarktunion.
Für ein starkes, unabhängiges Europa ↓ https://t.co/SFsSCDCZvL
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2026