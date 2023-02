Massa, muore improvvisamente infermiere di 52 anni

MASSA – Gli infermieri, i medici, i colleghi e la direzione della Asl Toscana nord ovest, si uniscono al dolore della famiglia per la prematura e inaspettata scomparsa di Alessandro Lagrasta, storico infermiere del centro clinico del carcere di Massa. “La notte tra il 21 e il 22 febbraio è mancato improvvisamente il nostro infermiere Alessandro Lagrasta, amico e collaboratore esemplare, alla soglia dei 52 anni (li avrebbe compiuti il 10 marzo) lasciandoci tutti, colleghi e medici del carcere di Massa, addolorati e increduli”.

La lettera che segue è la testimonianza che gli ospiti del carcere hanno voluto dedicare ad Alessandro. “Con rammarico e commozione siamo venuti a conoscenza dell’improvvisa scomparsa di Alessandro: un amico ormai per tutti noi detenuti del carcere di Massa. Tutti lo conoscevamo e lo stimavano per l’impegno posto nel suo lavoro di infermiere presso il nostro centro clinico. Il suo lavoro non era facile ma la sua simpatia e positività lo rendevano sopportabile e così anche per noi diventava più umano vivere nel pianeta carcere. Ci mancherà molto! Vorremmo associarci al dolore della sua famiglia esprimendo le nostre più sentire condoglianze. Ciao Alessandro!”. I detenuti del carcere di Massa.

Anche il sindacato Nursind di Massa-Carrara ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Apprendiamo con grande dolore della prematura scomparsa del nostro collega Alessandro Lagrasta. Alessandro ha passato la maggior parte della sua vita lavorativa nel carcere di Massa. Di lui ci rimane la sua simpatia, il suo attaccamento al lavoro e la grande professionalità. Alla famiglia di Alessandro le condoglianze dei colleghi della segreteria Nursind Massa-Carrara”.

