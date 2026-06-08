Tunisia: oltre 4.500 migranti tornano volontariamente nei loro Paesi

(www.agenzianova.com) – La Tunisia rivendica i risultati della propria strategia di gestione della migrazione irregolare, “fondata su un approccio che combina misure di sicurezza, cooperazione internazionale e assistenza umanitaria”. Secondo quanto dichiarato dal portavoce della Direzione generale della Guardia nazionale, il generale di brigata Houssem El Din Jebabli, alla radio tunisina “Mosaique fm”, oltre 4.500 migranti provenienti dai Paesi dell’Africa subsahariana “hanno fatto ritorno volontariamente nei rispettivi Paesi d’origine nell’ambito del programma di rimpatrio assistito” avviato dalle autorità tunisine.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle direttive del presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, che negli ultimi anni ha posto la questione migratoria al centro dell’agenda nazionale, insistendo sulla necessità di contrastare le reti criminali responsabili del traffico di esseri umani, garantendo al contempo il rispetto della dignità delle persone migranti.
[…]