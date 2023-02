Biden in pellegrinaggio a Kiev

Il presidente americano Joe Biden si sarebbe recato a sorpresa a Kiev. Lo scrivono media locali sui social diffondendo le immagini di quello che viene indicato come il convoglio del presidente americano che passa per il centro della città, completamente isolato. Al momento non ci sono conferme ufficiali. Biden era atteso oggi a Varsavia.

Le strade del centro di Kiev sono bloccate al traffico da questa mattina, da quando diversi giornalisti locali parlano dell’imminente arrivo di una ”importante delegazione”. Il quotidiano tedesco Bild ha confermato la presenza di Biden a Kiev. Politico scrive che il team di Biden ha cercato il modo per far entrare il presidente in segreto attraverso il confine ucraino. (adnkronos)