Trump annulla tutti gli ordini esecutivi di Biden firmati con Autopen

Il presidente Trump ha ufficialmente revocato tutti gli ordini esecutivi e tutti gli altri documenti firmati da Joe Biden con l’Autopen

“Qualsiasi documento firmato da Sleepy Joe Biden con l’Autopen, che era circa il 92% di essi, Ã¨ con la presente annullato e non ha piÃ¹ alcuna validitÃ o effetto. L’Autopen non puÃ² essere utilizzato se non con l’approvazione specifica del Presidente degli Stati Uniti.

Stati Uniti. I lunatici della sinistra radicale che circondavano Biden attorno alla splendida scrivania Resolute nello Studio Ovale gli hanno portato via la presidenza.”

“Con la presente annullo tutti gli Ordini Esecutivi e qualsiasi altra cosa non firmata direttamente dal Corrotto Joe Biden, perchÃ© le persone che hanno gestito l’Autopen lo hanno fatto illegalmente. Joe Biden non era coinvolto nel processo Autopen e, se affermasse di esserlo, verrebbe processato per falsa testimonianza. Grazie per l’attenzione!”

