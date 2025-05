Biden ha un cancro aggressivo alla prostata

All’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato diagnosticato un cancro alla prostata “con metastasi ossee”, ha annunciato il suo ufficio in una dichiarazione ufficiale

Messaggi di vicinanza all’ex presidente, di 82 anni, sono giunti da tutti leader democratici americani, tra cui gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, l’ex vice mpresidente Kamala Harris, l’ex segretaria di Stato e first lady, Hillary Clinton, così come dal presidente in carica Donald Trump, che sul social Truth ha scritto: “Melania e io siamo addolorati per la recente diagnosi di Joe Biden. Porgiamo i nostri più calorosi auguri a Jill e alla sua famiglia e auguriamo a Joe una rapida guarigione”.

“Sebbene si tratti di una forma più aggressiva della malattia, il cancro sembra essere ormono-dipendente, il che consente un trattamento efficace”, si legge nella nota dell’ufficio di Biden. “L’ex presidente e la sua famiglia stanno attualmente valutando le opzioni terapeutiche”, conclude la dichiarazione.

Un “piccolo nodulo” alla prostata era stato scoperto, dopo un controllo di routine, all’inizio di maggio.”Joe è un combattente e so che affronterà questa sfida con la stessa forza, resilienza e ottimismo che hanno sempre caratterizzato la sua vita e la sua leadership”, ha affermato sul suo account X l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, a favore della quale Joe Biden si era ritirato dalla corsa presidenziale. (askanews)