Bassa marea straordinaria a Posillipo, spiaggia si “allunga” di 3,60 metri

Sono giorni di bassa marea, nel golfo di Napoli e non solo. Alla Gaiola, in particolare, questa mattina la spiaggia si era “allungata” di ben 3,60 metri. Lo riferisce l’associazione Csi Gaiola onlus, con un post pubblicato su Facebook accompagnato da alcune foto, dove i volontari del Centro Studi Interdisciplinari, intervenuti sul pittoresco arenile, sono intenti nelle operazioni di registrazione dell’insolito fenomeno marino.

Csi Gaiola onlus nata nel 2004 come naturale evoluzione di un progetto di ricerca scientifica, è impegnata da anni in una specifica analisi territoriale sul sistema ecologico marino-costiero di Posillipo nel Golfo di Napoli, al fine di fornire un quadro organico di riferimento per una più consapevole gestione delle sue risorse. www.ilmattino.it