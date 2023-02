La Guardia di Finanza ha notificato il mandato d’arresto nei confronti dell’europarlamentare Andrea Cozzolino su mandato della procura federale belga. Lo apprende l’Adnkronos. Il mandato d’arresto, emesso nell’ambito dell’inchiesta ‘Qatargate’, è stato notificato in una clinica nella quale Cozzolino è ricoverato per problemi di salute. In precedenza i finanzieri si erano recati nell’abitazione napoletana dell’europarlamentare, non trovandolo.