Nato: ‘i tank aiuteranno Kiev a vincere’

BRUXELLES – “Accolgo con grande favore la leadership del cancelliere Olaf Scholz e della Germania nel fornire i carri armati Leopard 2 all’Ucraina in consultazione con altri alleati e partner della Nato: in un momento critico della guerra contro la Russia, questi tank possono aiutare l’Ucraina a difendersi, vincere e prevalere come nazione indipendente”. Lo scrive su Twitter il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

“Accolgo con grande favore la leadership del presidente americano Joe Biden e degli Stati Uniti nel fornire carri armati Abrams all’Ucraina. Gli alleati Nato sono uniti nel nostro sostegno all’autodifesa dell’Ucraina”, ha aggiunto Stoltenberg evidenziando che “insieme ai Challenger del Regno Unito e ai Leopard 2 della Germania, possono fare una differenza significativa nella guerra contro la Russia”. ANSA EUROPA

La Germania prevede di consegnare i suoi carri armati Leopard all’Ucraina “alla fine di marzo, inizio aprile“: lo ha reso noto il governo.

I 31 carri armati che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare all’Ucraina saranno prodotti ex novo dalla General Dynamics Land Systems, l’azienda che produce i potentissimi tank. Lo hanno riferito alti funzionari Usa in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. Questo vuol dire che i carri armati per le forze di Kiev non saranno presi dalle scorte americane e “ci vorranno mesi” affinché arrivino a destinazione. (ANSA).