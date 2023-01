Zelensky alla Germania: “inviate i Leopard o no? Allora consegnateli!”

“Siete persone adulte. Potete benissimo continuare a parlare così per altri sei mesi, ma la gente nel nostro Paese muore, ogni giorno”. Così Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, intervistato dall’emittente tedesca Ard, usa toni bruschi sull’esitazione del governo tedesco riguardo all’invio in Ucraina dei carri armati Leopard. Il tema sarà al centro del vertice nella base americana di Ramstein, in Germania, dove si riuniranno i ministri della Difesa dei Paesi che sostengono Kiev. “Ci aspettiamo decisioni forti. E ci aspettiamo un potente pacchetto di supporto militare dagli Stati Uniti“, le parole di Zelensky nel consueto messaggio su Telegram.

Zelensky va in pressing sulla Germania usando la tv: “Per dirla in parole povere: potete inviare i Leopard o no? Allora consegnateli!”, dice nell’intervista, assicurando che questi tank non verranno usati per scopi offensivi, ma difensivi. “Non è che noi attaccheremo, se qualcuno è preoccupato per questo -afferma – questi carri armati non entreranno in Russia, ci stiamo difendendo”. Zelensky ha comunque avuto anche parole di gratitudine per l’aiuto finora fornito a Kiev dalla Germania: “Siamo grati. Voglio che tutti lo sentano: siamo grati alla Germania”. Su Telegram, il presidente evidenzia anche il contributo di altri paesi: menzione speciale per Estonia, Lituania, Svezia e Danimarca. ADNKRONOS