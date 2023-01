Letta: ‘Jacinda Ardern è un’ispirazione per me’

La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro. Il suo ultimo giorno in carica sarà il 7 febbraio. “Non ho più l’energia per continuare”, ha spiegato ai suoi colleghi laburisti. La Ardern, 42 anni, è diventata primo ministro in un governo di coalizione nel 2017, prima di guidare il partito laburista di centro-sinistra alla maggioranza assoluta nelle successive elezioni tre anni dopo. Ha visto il suo partito e la sua popolarità personale precipitare negli ultimi sondaggi.

Il commento di Enrico Letta su Twitter: “Jacinda Ardern ha mostrato leadership, coraggio ed empatia. È stata e rimane un’ispirazione per me e per tanti. In bocca al lupo.”

Qesta invece è la reazione di felicità dei neozelandesi per le dimissioni della premier.