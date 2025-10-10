Letta: ‘non possiamo più dipendere dalle grandi potenze’

“Abbiamo capito che non possiamo dipendere dalle grandi potenze: possiamo fare accordi, ma dobbiamo partire da una posizione di indipendenza”

MILANO, 10 OTT – Così Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei Ministri e Decano della IE University di Madrid, in un video messaggio trasmesso durante il Forum del commercio internazionale. “Che si tratti di difesa, transizione energetica o stabilità finanziaria, dobbiamo essere europei forti, uniti, integrati, autonomi“, ha aggiunto.

“Questo rafforzamento interno – ha proseguito – ha anche una forte dimensione esterna: ci costringe a confrontarci con nuovi mercati, mantenendo però la nostra identità e i nostri valori. Spesso veniamo percepiti come troppo esigenti, ma la nostra forza è proprio quella di avere regole e standard elevati. Oggi, a differenza di trent’anni fa, l’Europa non è più il centro del mondo: all’epoca l’economia italiana valeva quanto quelle di Cina e India messe insieme; oggi quei Paesi sono venti volte più grandi. Questo ci obbliga a essere più intelligenti, più aperti, ma anche più coesi”. (ANSA