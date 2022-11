Roma: sequestrati 229 kg di hashish, due marocchini arrestati

Ascolta l'articolo

Roma – Spaccio di droga stop and go a Nuova Ponte di Nona dove la polizia ha arrestato due spacciatori sequestrando un ingente carico di hashish: 229 chili. A chiudere le indagini gli agenti del commissariato San Lorenzo dopo aver osservato uno scambio droga-soldi in un’area di parcheggio di via Danusso. Qui gli investigatori hanno notato gli occupanti di due auto – fra cui una Mercedes GLS già attenzionata – fare uno scambio di pacchi. Da qui la decisione di seguire l’auto tedesca.

Il giorno dopo il blitz in un appartamento di via Raoul Chiodelli dove i poliziotti della squadra investigativa del commissariato del Verano hanno trovato e sequestrato un ingente carico di droga. In una stanza erano infatti nascosti 229 chili di “fumo”, nascosti in dieci borsoni da palestra, oltre che la somma di 1.960 euro in banconote di vario taglio.

In casa due cittadini marocchini – una donna ed un uomo entrambi 31enni. Arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha convalidato l’operato della polizia giudiziaria ed ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

