Milano, locale condominiale trasformato in deposito di eroina: arrestato albanese

Quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio. È quanto hanno sequestrato la polizia in un bagno condominiale (in disuso) di un palazzo di via San Dionigi a Milano (zona Nosedo). Durante il blitz, scattato nella giornata di giovedì 8 maggio, è stato arrestato un uomo di 52 anni, cittadino albanese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Tutto è iniziato quando il 52enne, persona già nota alle forze dell’ordine, ha attirato l’attenzione degli agenti della squadra investigativa del commissariato di Mecenate. L’uomo, infatti, è stato notato più volte mentre si spostava in bicicletta con atteggiamento sospetto per le strade del quartiere.

Giovedì 8 maggio gli investigatori lo hanno seguito fino all’edificio di via San Dionigi, dove nonostante non risultasse residente nell’immobile, entrava da un ingresso secondario. Intorno alle 12:30, gli agenti del commissariato di via Quintiliano hanno fatto scattare l’operazione, fermandolo sul pianerottolo proprio mentre stava entrando nei servizi in disuso.

Il maxi sequestro

Gli agenti hanno trovato e sequestrato due chili e mezzo di eroina, cinque chili e mezzo di sostanza da taglio, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, tre piastre di ferro utilizzate per pressare la droga e un setaccio. Infine, all’interno di un elettrodomestico fuori uso, è stato rinvenuto un altro chilo e mezzo di eroina, circa 110 grammi di cocaina, 38 grammi di hashish e diverse banconote false.

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