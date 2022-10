Gas, Germania: no nuovo debito comune contro la crisi

BRUXELLES, 30 OTT – “Il vantaggio finanziario che la Commissione e molti Stati speravano di ottenere dal debito comune europeo, rispetto all’emissione di debito su base nazionale, non esiste più”. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner in un’intervista rilanciata dal Financial Times in cui dice ‘no’ a nuovo debito comune per far fronte alla crisi energetica.

LEGGI ANCHE

► Gas, la Germania fa da sola: Ok scudo da 200 miliardi

E da Berlino arriva il ‘no’ anche all’ipotesi del rientro del debito da negoziare bilateralmente, prevista dalla riforma del Patto. La credibilità del patto deriva dal fatto che “le regole devono essere applicate da tutti, allo stesso modo”, ha detto Lindner. (ANSA).

Condividi