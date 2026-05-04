Settore agricolo, UE agisca subito per prevenire shock alimentare

In occasione della riunione informale di oggi dei ministri dell’Agricoltura dell’UE, i presidenti di Copa e Cogeca, Massimiliano Giansanti e Lennart Nilsson, hanno lanciato un monito urgente: la sicurezza alimentare e la resilienza del settore agricolo europeo sono minacciate e richiedono un’azione immediata e decisa da parte dell’UE.

Con le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, gli agricoltori e le cooperative agricole di tutta l’UE “si trovano ad affrontare una crescente pressione sui costi, sui mercati e sulle catene di approvvigionamento, aggravando una situazione già fragile”. Mentre i Ministri dell’Agricoltura, riuniti sotto la presidenza cipriota del Ministro Panayiotou per discutere la gestione del rischio agro-climatico, Copa e Cogeca hanno sottolineato che questo dibattito non può essere disgiunto dall’attuale crisi geopolitica. Dall’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi dei fertilizzanti sono rimasti strutturalmente elevati. La crisi mediorientale sta ora causando nuovi aumenti dei costi di energia, carburante, mangimi, imballaggi e logistica, compromettendo ulteriormente la redditività delle aziende agricole.

Massimiliano Giansanti, presidente di Copa, ha avvertito: “senza agricoltura non c’è stabilità. Gli agricoltori sono schiacciati da ogni lato, da costi elevati, mercati deboli e shock esterni. Se l’Europa non agisce ora, le conseguenze colpiranno duramente non solo le aziende agricole europee, ma anche ogni consumatore. Una crisi alimentare è all’orizzonte e non possiamo permetterci di aspettare”.

Copa e Cogeca riconoscono le risposte iniziali dell’UE, come il Quadro energetico temporaneo per la crisi e il piano AccelerateEU, ma insistono sul fatto che queste misure sono ben lungi dall’essere sufficienti. “L’UE deve agire ora e guardare al futuro per garantire la continuità della produzione del settore e assicurare la sicurezza e la stabilità alimentare. Il Piano d’azione dell’UE sui fertilizzanti, previsto per il 19 maggio, deve essere audace e completo, fornendo soluzioni immediate, a medio e lungo termine”, hanno sottolineato.

L’agricoltura è un pilastro strategico della sicurezza e della resilienza dell’Europa. 2Se ci aspettiamo che agricoltori e cooperative gestiscano i crescenti rischi climatici e di mercato, dobbiamo dotarli degli strumenti adeguati. Prevenire una crisi alimentare richiede azioni decisive oggi, ingenti investimenti a lungo termine e un quadro normativo che rafforzi, e non indebolisca, la competitività e la resilienza del settore agricolo dell’UE – ha concluso Lennart Nilsson, presidente di Cogeca – L’Europa deve agire con vigore, ambizione e unità, altrimenti rischia di pagare un prezzo ben più alto domani”.

ASKANEWS