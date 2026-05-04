Uccisero ladro: gestori del bar condannati a 17 anni

Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Shu Zou e Liu Chongbing, gestori del bar di viale Cermenate a Milano, imputati per l’omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci, dopo essere stato inseguito e gettato a terra.

La sentenza Ã¨ stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Milano. I giudici hanno riconosciuto la responsabilitÃ dei due imputati, escludendo l’aggravante della crudeltÃ , chiesta dal pubblico ministero, ma li hanno condannati a una pena piÃ¹ elevata della richiesta della Procura di 14 anni.

La Corte d’Assise, che depositerÃ le motivazioni della sentenza entro 40 giorni, ha riconosciuto per entrambi gli imputati l’attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l’attivitÃ . E ha disposto anche il risarcimento in favore dei familiari della vittima: 200mila euro a ciascuna delle figlie di Eros Di Ronza e 50mila euro alla moglie, oltre alle spese legali sostenute nel processo. Entrambi sono stati interdetti dai pubblici uffici.

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