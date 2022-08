Repubblica, Salvini fa la lista dei ministri “Cingolani, Figliuolo, Bertolaso…”

Cingolani, Figliuolo o Bertolaso, un ambasciatore: la lista dei ministri di Salvini. La Lega vedrebbe bene Roberto Cingolani, ministro uscente della Transizione ecologica, in un eventuale governo della destra. “Cingolani – ha detto a Lampedusa Matteo Salvini – ha tutta la mia stima: si e’ fatto carico piu di una volta di usare il termine nucleare facendo arrabbiare Pd e Cinque Stelle; cosi’ come non si puo’ piu’ rinviare il Ponte sullo Stretto, non si puo’ piu rimanere tra i pochi grandi paesi al mondo che non producono energia nucleare di ultima generazione. Non credo che Cingolani – ha aggiunto – abbia tessere di partito in tasca, non e’ della Lega, ma se fosse a disposizione sarei felice”.

Leggi anche

► Cingolani: “il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone”

► Vaccino Covid, Figliuolo si oppone alla pubblicazione del contratto tra Italia e Pfizer

► Vaccino Covid, Bertolaso: “ritirare il green pass a chi non fa la terza dose”



Nella lista dei ministri, anche Figliuolo e Bertolaso

Secondo Repubblica, invece, “per gli Esteri invece nomi non ne fa: «ce ne sono due o tre, ma non vi dico chi sono o gli rovinate il fine settimana». Per tutti però il profilo è il medesimo: ambasciatori o ex, «abituati a parlare con tutti e di esperienza comprovata»”.

Repubblica prosegue la lista: “Nella lista esplicita dei desiderata, c’è posto anche «un commissario all’immigrazione, come un Figliuolo in Italia o un Bertolaso in Lombardia. Un militare, un carabiniere, un marinaio, l’importante — sottolinea — è che la catena di comando sia unica». Di Viminale invece Salvini non parla, sebbene nessuno — neanche fra i suoi — dubiti che ambisca a tornarci”. (affaritaliani.it)

Condividi