“Procure infami”, altro striscione degli anarchici a Padova

PADOVA – Un terzo striscione di stampo anarchico, dopo quelli contro la Polizia e per Cospito, è stato scoperto ieri pomeriggio a Padova dagli agenti della questura. Nei pressi di un passaggio pedonale. La scritta stavolta recita “Da Milano a Torino Procure infami”, accompagnata dai simboli con la “A” inscritta in un cerchio.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Digos, come per gli altri due striscioni, per l’identificazione dei responsabili e per delineare il contesto e le eventuali connessioni tra i tre episodi, riconducibili alla stessa matrice anarchica. (ANSA)