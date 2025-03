Milano, 09 marzo 2025 – “Noi stiamo bene nella NATO, poi, ma da libero cittadino fa bene a suggerire quello che ritiene. Io ritengo che l’Alleanza atlantica sia fondamentale per garantire la pace e quindi secondo me da questo punto di vista Musk sbaglia, come sbagliano quelli che a sinistra dicono di no a Musk a prescindere.” Così il Ministro dei trasporti Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista