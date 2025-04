Salvini consegna a Vannacci la tessera della Lega

Roberto Vannacci ha preso la tessera della Lega

FIRENZE, 06 APR – Roberto Vannacci ha preso la tessera della Lega. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini dal palco del Congresso, consegnandola direttamente nelle mani dell’europarlamentare, prima di abbracciarlo. “Oggi sono orgoglioso di consegnare la tessera della Lega. Migliore risposta al popolo della Lega e alle ansie e turbamenti di tanti retroscenisti, siamo qua e andremo lontani”, ha detto Salvini.

“La missione si porta a termine solo insieme e oggi è quel momento. Insieme proseguiremo nell’assolvimento del nostro compito e lo faremo con coraggio, forza e onore. Non sono parole vuote, la forza è massa e la massa è qua davanti”, ha detto poi dal palco Vannacci: “Volevo ringrazio Matteo Salvini per questa amichevole pacca sulla spalla. Da oggi andremo avanti insieme. Ringrazio gli entusiasti che ci danno coraggio, ringrazio i critici perché la critica è il concime del progresso e ringrazio i perplessi perché ciò che non ci uccide ci rende più forti”. (ANSA)