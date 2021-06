Cingolani: “il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone”

Parla Roberto Cingolani, fisico, accademico e politico italiano, dal 13 febbraio 2021 ministro della transizione ecologica nel governo Draghi, a UniStem Day 2014 – promossa dal centro UniStem.

“Tutto il pianeta è sovrappopolato, c’è un problema di sostenibilità. Il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone”: da dove scaturisca questa convinzione non è dato saperlo e non lo ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “L’essere umano è un parassita perché consuma energia senza produrre nulla“

