Gruppo FS: “vogliamo migliorare la rete ferroviaria dell’Ucraina”

ROMA – “Sviluppo di collegamenti passeggeri e merci tra Italia e Ucraina per favorire la mobilità, il commercio e la logistica internazionale e trasferimento del know-how tecnico del settore del trasporto e consulenza per lo sviluppo di un’infrastruttura ferroviaria moderna e resiliente”.

Questi, si legge in una nota, i principali punti chiave del Memorandum di Cooperazione (MoC) firmato dall’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma, e dal Ceo di Uz, Oleksandr Pertsovskyi, che avrà l’obiettivo, non vincolante, di esplorare opportunità di collaborazione nell’arco dei prossimi due anni.

L’accordo è stato firmato in occasione della Ukraine Recovery Conference 2025. «Si tratta di un accordo firmato oggi, ma lavoriamo da tempo con l’Ucraina», ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma. «L’obiettivo è migliorare la rete ferroviaria e l’infrastruttura di una nazione così estesa e il Gruppo FS può essere l’interlocutore adatto per realizzare un progetto di simile portata. Collaboriamo da sempre con Paesi stranieri e siamo uno dei maggiori vettori di trasporto in Europa.

La non facile geologia della nostra Penisola ci ha permesso di migliorare e diventare più capaci. Le esperienze estere, inoltre, hanno anche migliorato le competenze nell’ambito del trasporto delle persone. Vogliamo contribuire al futuro ferroviario dell’Ucraina, e abbiamo la sana ambizione di sviluppare anche quello europeo». (ANSA)