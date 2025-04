Elon Musk al congresso della Lega: ‘l’immigrazione di massa è cosa folle’

“anche per un paese grande come gli Usa, se c’è una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta, lo trasforma in un paese diverso”

Quasi a sorpresa Elon Musk interviene al congresso federale della Lega in corso a Firenze. Applausi convinti della platea festante ma la gioia dura poco. L’imprenditore più ricco del mondo (e braccio destro di Trump) gela tutti con una profezia nefasta: l’Europa rischia attacchi terroristici di massa.

La spiegazione di Musk sul rischio terrorismo

“Vediamo un aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa, i media cercano di ridurre il numero di attacchi terroristici, ma l’uccisione di persone è sempre più frequente e alla fine in Europa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. Se guardiamo il trend è questo. Questo porterà ad un vero e proprio massacro in Europa. I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio, i numeri parlano chiaro” ha detto Elon Musk lasciando tutti interdetti.

“Immigrazione di massa è cosa folle”

Musk ha puntato il dito contro l’immigrazione di massa

“E’ una cosa folle e porterà alla distruzione di qualsiasi paese che la consente. Il paese cesserà di esistere, è una situazione molto difficile. Ci sono 8 miliardi di persone al mondo e se siamo un paese di 50 o 60 milioni di abitanti, ma anche per un paese grande come gli Usa, se c’è una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta, lo trasforma in un paese diverso. Il paese non è la geografia ma le persone che le abitano” ha spiegato il braccio destro di Trump.

“Spero zero dazi in futuro, confido in alleanza Usa-Ue”

In mezzo a tanta negatività l’unica speranza regalata da Musk ha riguardato i dazi. “Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c’è già un’alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio” ha detto il ceo di Tesla.

https://notizie.tiscali.it