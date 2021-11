Vaccino Covid, Bertolaso: “ritirare il green pass a chi non fa la terza dose”

Secondo Guido Bertolaso, coordinatore della campagna anti Covid in Lombardia, intervenuto al convegno ‘Lotta al covid: Italia e Israele a confronto’, organizzato dalla Ambasciata di Israele in Italia e dall’associazione Ricostruire, “i numeri dicono che solo attraverso la vaccinazione teniamo sotto controllo il Covid: la terza dose, infatti, serve a ridurre il Covid a un banale raffreddore”.

Ritirare il Green pass a chi non fa la terza dose

E la proposta: “Ritirare il Green pass a chi non fa la terza dose“. La scienza ci dice che solo vaccinando controlliamo il Covid, non possiamo eradicarlo, ma contenerlo, evitando tanti morti. Con il vaccino riduciamo il Covid magari ad un banale raffreddore o influenza. E anzi dobbiamo dire alle persone che senza terza dose non c’è rinnovo del green pass”, conclude Bertolaso. www.ilgiorno.it

