Malore al centro ippico, Simone Cattaneo muore a 46 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 maggio, a Brignano Gera d’Adda. Colpito da un malore improvviso, è morto al centro ippico “Belloli” di via Madonna dei Campi un giovane uomo di Calvenzano, originario di Treviglio. Si tratta di Simone Cattaneo, 46 anni. Lo scrive il giornaler locale https://primabergamo.it

Si accascia sulla sella e cade a terra. La tragedia attorno alle 19.20 di martedì. Cattaneo, perito elettrotecnico di Calvenzano, si trovava al centro ippico di Brignano insieme alla famiglia, per un pomeriggio di equitazione: uno sport che praticava da tempo anche insieme alla moglie e ai due figli.

Il malore è stato improvviso: si è accasciato sulla sella, per poi cadere a terra. La gravita della situazione è stata subito chiara: l’uomo è stato immediatamente soccorso dai presenti, che hanno anche allertato il 118. Ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano, anche da parte della Croce rossa di Treviglio, arrivata sul posto con un’ambulanza in codice rosso. È stato trasportato d’urgenza in ospedale a Treviglio, ma qui è spirato. Non sono ancora stati fissati i funerali. Simone Cattaneo lascia la moglie e i due figli, maschio e femmina, di 6 e 9 anni.

